На Украине признали потерю суверенитета

Депутат Рады Скороход указала на зависимость Киева от внешнего финансирования
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина потеряла свой суверенитет, поскольку зависит от внешних финансовых вливаний. Об это заявила депутат Рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

«Ну это потеря по большому счету суверенитета, потому что я еще раз говорю, что, когда нам предоставляется какая-либо помощь, она предоставляется на определенных условиях», — подчеркнула она.

По словам Скороход, для Украины поэтому сложилась опасная ситуация.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Без финансовой поддержки со стороны Европы и США Украина обречена на катастрофу.

Без таких вливаний, считает военный США в отставке, Украина обречена на катастрофу.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский заявлял о том, что Украине необходимо $120 млрд, чтобы воевать весь следующий год, в украинском бюджете заложено $60 млрд, еще $60 млрд нужно где-то найти.

Ранее на Украине раскрыли объем теневой экономики республики.

