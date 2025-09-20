На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
YouTube заблокировал аккаунт президента Венесуэлы

YouTube заблокировал аккаунт Мадуро якобы за нарушение условий использования
Miraflores Palace/Reuters

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро, при попытке открыть страницу появляется надпись о блокировке «за нарушение использования». Об этом сообщает РИА Новости.

YouTube-канал венесуэльского лидера ежедневно публиковал записи и эфиры правительственных и президентских мероприятий и насчитывал более 200 тысяч подписчиков. В Каракасе пока не комментировали эту информацию.

17 сентября Мадуро заявил, что США угрожают войной Венесуэле и пытаются сменить власть в республике. По его словам, чтобы нейтрализовать и победить эту угрозу, необходимо объединить Венесуэлу, «преодолев все различия и разногласия».

Позднее стало известно, что Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно одобрила в первом чтении Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией.

Ранее Мадуро заявил о победе России на всех фронтах.

