Трамп рассказал о новом ударе по судну наркоторговцев

Трамп: США нанесли удар по судну, которое связано с торговлей наркотиками
Leah Millis/Reuters

США нанесли новый удар по судну, которое было связано с торговлей наркотиками. Об этом в соцсети Truth Social сообщил американский президент Дональд Трамп.

«По моему приказу секретарь войны отдал распоряжение о нанесении удара по судну, аффилированному с признанной террористической организацией, осуществлявшей перевозку наркотиков в зоне ответственности Южного командования», — написал он.

По словам главы Белого дома, в результате удара ликвидированы три «наркотеррориста».

2 сентября Трамп заявил об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля в ходе операции ВМС США в международных водах. Республиканец подчеркнул, что Венесуэла не предпринимает достаточных усилий для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В ответ Мадуро заявил, что его страна столкнулась с самой серьезной угрозой американского вторжения за последние сто лет и объявил мобилизацию 25 тысяч военных.

Ранее Трамп ушел от ответа по поводу применения военной силы против Венесуэлы.

