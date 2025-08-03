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Трамп обвинил лидера демократов в сенате в шантаже и послал его «к черту»

Трамп: демократ Шумер потребовал $1 млрд у республиканцев, пусть идет к черту
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Kent Nishimura/Reuters

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер «потребовал свыше $1 млрд» за утверждение кандидатур некоторых высших чиновников, которые были предложены Республиканской партией, заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома назвал этот инцидент «политическим шантажом».

«Это возмутительное и беспрецедентное требование, и если Республиканская партия его примет, это будет позором. Передайте Шумеру, находящемуся под огромным давлением со стороны своей же партии — радикальных левых сумасшедших, — чтобы он шел к черту!» — написал Трамп.

До этого Трамп назвал обвинения в его предполагаемых связях с финансистом Джеффри Эпштейном «новой аферой демократов».

Американский президент подчеркнул, что не нуждается в поддержке своих экс-сторонников, которые поверили в эти обвинения. По его словам, СМИ и демократы пытаются подменить обсуждения достижений его администрации повесткой о «сфабрикированной афере».

Ранее Трамп назвал дело Эпштейна скучным.

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