Володин рассказал, когда Госдума может рассмотреть кандидатуры аудиторов Счетной палаты

Госдума может рассмотреть кандидатуры аудиторов Счетной палаты на ближайшем пленарном заседании. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Всего президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму пять претендентов на должности аудиторов — Максима Зайцева, Игоря Каграманяна, Олега Нилова, Данилы Шилкова и Михаила Щапова.

«Планируем рассмотреть представленные главой государства кандидатуры на ближайшем пленарном заседании», — уточнил Володин.

Накануне он заявил, что политический диалог между Госдумой и Владимиром Путиным, по его мнению, вряд ли имеет аналоги в мировой практике.

Володин также обратил внимание на сложившееся между президентом и депутатами «партнерство в хорошем смысле», которое ко многому обязывает парламентариев. По словам председателя Госдумы, именно сложившаяся обстановка и диалог являются основой для развития парламентаризма и народовластия, а также для реализации «наказов избирателей через депутатов».

Ранее Путин поддержал усиление парламентского контроля за тарифами.