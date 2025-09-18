На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Володин высказался о диалоге между Путиным и Госдумой

Володин: диалог между Думой и президентом России вряд ли имеет аналоги в мире
close
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Политический диалог между Госдумой и президентом РФ Владимиром Путиным, по его мнению, вряд ли имеет аналоги в мировой практике. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, чьи слова приводит ТАСС.

«Сейчас вряд ли найдется какой-то аналогичный пример такого диалога», — сказал спикер.

Он также обратил внимание на сложившееся между президентом и депутатами «партнерство в хорошем смысле», которое ко многому обязывает парламентариев. По словам Володина, именно сложившаяся обстановка и диалог являются основой для развития парламентаризма и народовластия, а также для реализации «наказов избирателей через депутатов».

Володин подчеркнул, что европейские государства, заявляющие о высоких стандартах, сами же их нарушают, пренебрегая правами, свободами и ролью парламентской демократии. Это, по его мнению, не приведет к хорошим последствиям.

18 сентября в Ново-Огарево прошла встреча Путина с руководителями парламентских фракций Госдумы. На встрече присутствовали Владимир Васильев (лидер фракции «Единая Россия»), Геннадий Зюганов (лидер фракции КПРФ), Леонид Слуцкий (лидер фракции ЛДПР), Сергей Миронов (лидер фракции «Справедливая Россия — За правду») и Алексей Нечаев (лидер фракции «Новые люди»).

Ранее Путин провел совещание по экономическим вопросам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами