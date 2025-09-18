Володин высказался о диалоге между Путиным и Госдумой

Володин: диалог между Думой и президентом России вряд ли имеет аналоги в мире

Политический диалог между Госдумой и президентом РФ Владимиром Путиным, по его мнению, вряд ли имеет аналоги в мировой практике. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, чьи слова приводит ТАСС.

«Сейчас вряд ли найдется какой-то аналогичный пример такого диалога», — сказал спикер.

Он также обратил внимание на сложившееся между президентом и депутатами «партнерство в хорошем смысле», которое ко многому обязывает парламентариев. По словам Володина, именно сложившаяся обстановка и диалог являются основой для развития парламентаризма и народовластия, а также для реализации «наказов избирателей через депутатов».

Володин подчеркнул, что европейские государства, заявляющие о высоких стандартах, сами же их нарушают, пренебрегая правами, свободами и ролью парламентской демократии. Это, по его мнению, не приведет к хорошим последствиям.

18 сентября в Ново-Огарево прошла встреча Путина с руководителями парламентских фракций Госдумы. На встрече присутствовали Владимир Васильев (лидер фракции «Единая Россия»), Геннадий Зюганов (лидер фракции КПРФ), Леонид Слуцкий (лидер фракции ЛДПР), Сергей Миронов (лидер фракции «Справедливая Россия — За правду») и Алексей Нечаев (лидер фракции «Новые люди»).

Ранее Путин провел совещание по экономическим вопросам.