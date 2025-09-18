Володин: Путин поддержал усиление парламентского контроля за тарифами в регионах

Президент России Владимир Путин поддержал предложение лидеров думских фракций о необходимости усиления парламентского контроля за тарифообразованием в регионах. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Владимир Владимирович поддержал предложение руководителей фракций о необходимости усиления парламентского контроля за тарифообразованием в регионах», — сообщил он.

По словам Володина, в ряде субъектов РФ региональные энергетические комиссии, а также органы власти практически превысили свои полномочия.

18 сентября в Ново-Огарево состоялась встреча Путина с руководителями парламентских фракций Государственной думы.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера РФ Дмитрий Песков, на встрече присутствовали Владимир Васильев (лидер фракции «Единая Россия»), Геннадий Зюганов (лидер фракции КПРФ), Леонид Слуцкий (лидер фракции ЛДПР), Сергей Миронов (лидер фракции «Справедливая Россия — За правду») и Алексей Нечаев (лидер фракции «Новые люди»). После общей встречи Путин планировал провести отдельные переговоры с каждым из руководителей фракций.

Вместе с президентом в беседе участвовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

