На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МАГАТЭ разрешило Ирану выбирать инспекторов для проверок

Иран и МАГАТЭ договорились о праве Тегерана выбирать инспекторов для проверок
true
true
true
close
Lisi Niesner/Reuters

Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пришли к соглашению по поводу права Тегерана выбирать, кто из инспекторов будет допущен к проверкам на ядерных объектах исламской республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата иранского парламента Моджтабу Зареи.

«Аракчи взял с Гросси обязательства, что отныне этот вопрос примет на себя компетентный орган, коим по закону <...> является Высший совет национальной безопасности. Иран даже вправе выбирать личности инспекторов», — рассказал парламентарий.

8 сентября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что возобновление инспекций агентства в Иране может защитить страну от возможных ударов по ядерным объектам.

28 августа заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади заявлял, что в случае запуска механизма, возобновляющего действие санкций ООН в отношении Ирана со стороны стран «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции), Тегеран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ.

Ранее в ОАЭ назвали ядерную программу Ирана угрозой для региона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами