МАГАТЭ разрешило Ирану выбирать инспекторов для проверок

Иран и МАГАТЭ договорились о праве Тегерана выбирать инспекторов для проверок

Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пришли к соглашению по поводу права Тегерана выбирать, кто из инспекторов будет допущен к проверкам на ядерных объектах исламской республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата иранского парламента Моджтабу Зареи.

«Аракчи взял с Гросси обязательства, что отныне этот вопрос примет на себя компетентный орган, коим по закону <...> является Высший совет национальной безопасности. Иран даже вправе выбирать личности инспекторов», — рассказал парламентарий.

8 сентября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что возобновление инспекций агентства в Иране может защитить страну от возможных ударов по ядерным объектам.

28 августа заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади заявлял, что в случае запуска механизма, возобновляющего действие санкций ООН в отношении Ирана со стороны стран «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции), Тегеран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ.

Ранее в ОАЭ назвали ядерную программу Ирана угрозой для региона.