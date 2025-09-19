На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каллас заявила, что Путин испытывает терпение Запада

Каллас: Путин испытывает решимость Запада, нарушая воздушное пространство ЕС
Yves Herman/Reuters

Президент России Владимир Путин «испытывает терпение Запада». Об этом в социальной сети X заявила глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя информацию о нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.

По ее словам, данный инцидент представляет собой «крайне опасную провокацию». Глава евродипломатии отметила, что это уже третье нарушение воздушного пространства страны-члена Европейского союза (ЕС) за последние дни.

«Я нахожусь в тесном контакте с правительством Эстонии. Мы продолжим поддерживать наши государства-члены в укреплении их обороноспособности за счет европейских ресурсов. Путин испытывает решимость Запада. Мы не должны показывать слабость», — написала Каллас.

Несколькими часами ранее генеральный штаб Сил обороны Эстонии сообщил, что три российских истребителя МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство Эстонии. По информации эстонских военных, самолеты РФ «без разрешение вторглись» в воздушное пространство Эстонии со стороны острова Вайндлоо, пробыв там почти 12 минут.

Ранее Эстония начала внеплановые учения по отражению угроз с воздуха.

