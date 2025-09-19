На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эстония начала внеплановые учения по отражению угроз с воздуха

ВС Эстонии начали учения по отражению атак с воздуха после падения БПЛА в Польше
true
true
true
close
mil.ee

В Эстонии начались внеплановые учения по отражению атак с воздуха после инцидента с якобы нарушением российскими дронами воздушного пространства Польши. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

По данным портала, в рамках учений будет отработана слежка за обстановкой в воздухе при помощи радаров. Полеты самолетов на востоке страны на время учений будут прекращены, силы противовоздушной обороны (ПВО) переведут в режим повышенной боевой готовности.

В то же время проходят учебные занятия в подразделениях добровольческого военизированного формирования Кайтселийт. Отмечается, что руководство Сил обороны Эстонии не зафиксировало внешних угроз для страны в настоящий момент.

В ночь на 10 сентября Польша заявила о нарушении воздушного пространства страны более 20 беспилотниками, несколько из них были сбиты. Польский премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО.

Ранее МВД Польши сообщило о новой активности беспилотников у границ.

Все новости на тему:
Прилет дронов в Польшу
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами