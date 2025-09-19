Эстония начала внеплановые учения по отражению угроз с воздуха

ВС Эстонии начали учения по отражению атак с воздуха после падения БПЛА в Польше

В Эстонии начались внеплановые учения по отражению атак с воздуха после инцидента с якобы нарушением российскими дронами воздушного пространства Польши. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

По данным портала, в рамках учений будет отработана слежка за обстановкой в воздухе при помощи радаров. Полеты самолетов на востоке страны на время учений будут прекращены, силы противовоздушной обороны (ПВО) переведут в режим повышенной боевой готовности.

В то же время проходят учебные занятия в подразделениях добровольческого военизированного формирования Кайтселийт. Отмечается, что руководство Сил обороны Эстонии не зафиксировало внешних угроз для страны в настоящий момент.

В ночь на 10 сентября Польша заявила о нарушении воздушного пространства страны более 20 беспилотниками, несколько из них были сбиты. Польский премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО.

Ранее МВД Польши сообщило о новой активности беспилотников у границ.