В Белоруссии отреагировали на сообщения о начале работы польских пунктов пропуска

Белоруссия не получала от Польши сведений о начале работы пунктов пропуска

Госпогранкомитет Белоруссии пока не получал официальной информации от Польши о возобновлении работы пунктов пропуска на границе. Об этом рассказал РИА Новости официальный представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский.

«На текущий момент времени официальной информации о возобновлении работы польских пунктов пропуска от сопредельной стороны в Госпогранкомитет не поступало», — сказал он.

Незадолго до этого радио «Беларусь» сообщило, что польские власти планируют начать постепенно открывать границу с Белоруссией. По данным журналистов, 20 сентября Варшава откроет границу для поездов, а с 22 сентября — для других средств наземного транспорта.

9 сентября польский министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский рассказал, что власти страны временно закроют границу с Белоруссией в ночь на 12 сентября. Причиной послужило проведение совместных российско-белорусских учений «Запад-2025». В Белоруссии заявили протест из-за приостановки движения через госграницу.

Ранее Польша установила забор с колючей проволокой на границе с Белоруссией.