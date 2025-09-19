В Непале задержали 5,5 тыс. человек, сбежавших из тюрем во время протестов

Nepal News: задержанны 5,5 тыс. человек, сбежавших из тюрем в ходе протестов

Правоохранительные органы Непала задержали 5 495 заключенных, сбежавших из тюрем на фоне прошедших в стране на прошлой неделе массовых беспорядков. Об этом сообщил новостной портал Nepal News со ссылкой на данные Департамента по управлению тюрьмами республики.

«Директор Департамента управления тюрьмами Чомендра Неупане сообщил, что из 29 212 заключенных, 13 591 заключенный и 964 ребенка (из исправительных центров для несовершеннолетних — «Газета.Ru») совершили побег», — говорится в публикации.

Неупане уточнил, что в настоящее время более 8,8 тыс. человек все еще находятся в бегах. Сообщается также о поимке 244 из 964 несовершеннолетних, сбежавших из исправительных центров.

10 сентября издание Khabarhub со ссылкой на официального представителя и главного инспектора полиции Непала Биноду Гимиру писало, что из исправительных учреждений страны сбежали 13 572 заключенных. Кроме того, побег устроили 560 задержанных, содержавшихся под стражей в связи с расследованием различных дел.

«Революция поколения Z», как назвали журналисты ситуацию с беспорядками в Непале, произошла в начале сентября после ограничения работы крупных социальных сетей и СМИ в стране.

В ходе протестов были атакованы офис генпрокурора и здание окружного столичного суда. Протестующие избили министра финансов Прасада Паудала, после чего ворвались в дом бывшего премьер-министра страны Шера Бахадура Деуба. Его самого и его жену Арзу Рану Деуба, которая является главой МИД, избили.

Ранее политолог связал протесты в Непале с ухудшением отношений США и Индии.