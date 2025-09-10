Из тюрем Непала сбежали свыше 13,5 тысячи заключенных

Свыше 13,5 тысячи заключенных устроили побег из тюрем по всему Непалу на фоне протестов. Об этом сообщает издание Khabarhub со ссылкой на официального представителя и главного инспектора полиции Непала Биноду Гимиру.
По его словам, в общей сложности из исправительных учреждений страны сбежали 13 572 заключенных. Кроме того, побег устроили 560 задержанных, содержавшихся под стражей в связи с расследованием различных дел.
«Эти побеги произошли на фоне хаоса, вызванного демонстрациями, вандализмом и поджогами, устроенными протестующими из поколения Z во вторник», — пояснил Гимире.
В Непале продолжается так называемая «Революция зумеров». 4 сентября власти ввели запрет, спустя несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. Сообщается, что в Катманду пострадали более 500 человек.
После беспорядков 8 и 9 сентября лидеры движения Generation Z заявили, что они не причастны к актам насилия и вандализма, и попросили вооруженные силы страны обеспечить безопасность.
Армия развернула войска в крупных городах для патрулирования улиц. Инициаторы протестов пришли к консенсусу по вопросу выдвижения на пост главы временного правительства экс-главы Верховного суда страны Сушилы Карки. Она дала свое согласие. Подробности – в материале «Газеты.Ru».
Ранее очевидец беспорядков в Непале рассказал, как все началось.