Из тюрем Непала сбежали свыше 13,5 тысячи заключенных

Khabarhub: из тюрем по всему Непалу сбежали более 13,5 тысячи заключенных
Adnan Abidi/Reuters

Свыше 13,5 тысячи заключенных устроили побег из тюрем по всему Непалу на фоне протестов. Об этом сообщает издание Khabarhub со ссылкой на официального представителя и главного инспектора полиции Непала Биноду Гимиру.

По его словам, в общей сложности из исправительных учреждений страны сбежали 13 572 заключенных. Кроме того, побег устроили 560 задержанных, содержавшихся под стражей в связи с расследованием различных дел.

«Эти побеги произошли на фоне хаоса, вызванного демонстрациями, вандализмом и поджогами, устроенными протестующими из поколения Z во вторник», — пояснил Гимире.

В Непале продолжается так называемая «Революция зумеров». 4 сентября власти ввели запрет, спустя несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. Сообщается, что в Катманду пострадали более 500 человек.

После беспорядков 8 и 9 сентября лидеры движения Generation Z заявили, что они не причастны к актам насилия и вандализма, и попросили вооруженные силы страны обеспечить безопасность.

Армия развернула войска в крупных городах для патрулирования улиц. Инициаторы протестов пришли к консенсусу по вопросу выдвижения на пост главы временного правительства экс-главы Верховного суда страны Сушилы Карки. Она дала свое согласие. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее очевидец беспорядков в Непале рассказал, как все началось.

Все новости на тему:
«Революция зумеров» в Непале
