Политолог связал протесты в Непале с ухудшением отношений США и Индии

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Индию через протесты в Непале. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Леонид Крутаков. По его словам, Вашингтон, обеспокоенный поездкой индийского премьера Нарендры Моди в Китай на саммит ШОС, пытается вырвать союзника у Москвы и Пекина.

Эксперт отметил, что в США осознают, что санкции и торговая война лишь подтолкнули Индию, Россию и Китай к сближению.

«И мы видим, что происходит в Непале. Честно говоря, я ожидал после саммита ШОС вспышку в Мьянме или Пакистане, как это уже бывало, ведь Кашмир расположен как раз на границе Китая и Индии», — сказал Крутаков.

Он напомнил, что до того как ввести торговые пошлины США «танцевали» вокруг Индии, рассматривая Нью-Дели как противовес китайскому влиянию в Азии.

«Революция поколения Z», как окрестили журналисты ситуацию с беспорядками в Непале, произошла в начале сентября после ограничения работы крупных социальных сетей и СМИ в стране.

В ходе протестов были атакованы офис генпрокурора и здание окружного столичного суда. Протестующие избили министра финансов Прасада Паудала, после чего ворвались в дом бывшего премьер-министра страны Шера Бахадура Деуба. Его самого и его жену Арзу Рану Деуба, которая является главой МИД, избили.

В феврале 2025 года были запущены переговоры по торговому соглашению между Индией и США. Однако с того времени страны не достигли компромисса. Трамп отказался заключать с Индией сделку, пока она не откажется от российской нефти. Нью-Дели в ответ не стало снижать импорт углеводородов из РФ. После этого власти Соединенных Штатов резко повысили импортные пошлины на большинство товаров из этой страны до 50% от таможенной стоимости.

