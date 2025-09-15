На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог связал протесты в Непале с ухудшением отношений США и Индии

Политолог Крутаков: протесты в Непале связаны с ухудшением отношений США и Индии
true
true
true
close
Adnan Abidi/Reuters

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Индию через протесты в Непале. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Леонид Крутаков. По его словам, Вашингтон, обеспокоенный поездкой индийского премьера Нарендры Моди в Китай на саммит ШОС, пытается вырвать союзника у Москвы и Пекина.

Эксперт отметил, что в США осознают, что санкции и торговая война лишь подтолкнули Индию, Россию и Китай к сближению.

«И мы видим, что происходит в Непале. Честно говоря, я ожидал после саммита ШОС вспышку в Мьянме или Пакистане, как это уже бывало, ведь Кашмир расположен как раз на границе Китая и Индии», — сказал Крутаков.

Он напомнил, что до того как ввести торговые пошлины США «танцевали» вокруг Индии, рассматривая Нью-Дели как противовес китайскому влиянию в Азии.

«Революция поколения Z», как окрестили журналисты ситуацию с беспорядками в Непале, произошла в начале сентября после ограничения работы крупных социальных сетей и СМИ в стране.

В ходе протестов были атакованы офис генпрокурора и здание окружного столичного суда. Протестующие избили министра финансов Прасада Паудала, после чего ворвались в дом бывшего премьер-министра страны Шера Бахадура Деуба. Его самого и его жену Арзу Рану Деуба, которая является главой МИД, избили.

В феврале 2025 года были запущены переговоры по торговому соглашению между Индией и США. Однако с того времени страны не достигли компромисса. Трамп отказался заключать с Индией сделку, пока она не откажется от российской нефти. Нью-Дели в ответ не стало снижать импорт углеводородов из РФ. После этого власти Соединенных Штатов резко повысили импортные пошлины на большинство товаров из этой страны до 50% от таможенной стоимости.

Ранее американист назвал последствия пошлин США на товары из Индии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами