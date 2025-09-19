Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба якобы вернулся в страну после сообщений о его бегстве за границу. Об этом пишет украинское издание Times of Ukraine, ссылаясь на собственные источники.

«Дмитрий Кулеба вернулся на Украину. Экс-глава МИД сейчас находится в Киеве», — говорится в публикации.

8 сентября Кулеба заявил, что сбежал из страны из-за указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете на выезд бывшим дипломатическим служащим. Экс-глава МИД Украины подчеркнул, что никогда не думал, что ему придется покидать свое государство, «как вору ночью».

Экс-министр отметил, что ему удалось покинуть страну за несколько часов до вступления в силу указа Зеленского о запрете на выезд. По его словам, этот документ является для него угрозой из-за его преподавательской деятельности в вузах Европы и США.

Комментируя это, журналист Томас Фази заявил, что «корабль тонет — крысы бегут», предрекая этим скорый крах Украины.

Ранее Зеленский рассказал о предложениях сбежать с Украины.