На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ утверждают, что сбежавший с Украины Кулеба вернулся на родину

Times of Ukraine: сбежавший с Украины экс-глава МИД Кулеба вернулся в страну
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба якобы вернулся в страну после сообщений о его бегстве за границу. Об этом пишет украинское издание Times of Ukraine, ссылаясь на собственные источники.

«Дмитрий Кулеба вернулся на Украину. Экс-глава МИД сейчас находится в Киеве», — говорится в публикации.

8 сентября Кулеба заявил, что сбежал из страны из-за указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете на выезд бывшим дипломатическим служащим. Экс-глава МИД Украины подчеркнул, что никогда не думал, что ему придется покидать свое государство, «как вору ночью».

Экс-министр отметил, что ему удалось покинуть страну за несколько часов до вступления в силу указа Зеленского о запрете на выезд. По его словам, этот документ является для него угрозой из-за его преподавательской деятельности в вузах Европы и США.

Комментируя это, журналист Томас Фази заявил, что «корабль тонет — крысы бегут», предрекая этим скорый крах Украины.

Ранее Зеленский рассказал о предложениях сбежать с Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами