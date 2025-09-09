На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В бегстве Кулебы с Украины увидели скорый крах страны

Журналист Фази: бегство Кулебы в Польшу говорит о скором крахе Украины
Alina Smutko/Reuters

Заявление бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о бегстве в Польшу говорит о скором падении страны. Об этом в соцсети X заявил журналист Томас Фази.

«Корабль тонет — крысы бегут», — подчеркнул он.

8 сентября Дмитрий Кулеба заявил, что сбежал из страны из-за указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете на выезд бывшим дипломатическим служащим. Он подчеркнул, что никогда не думал, что ему придется бежать из своей страны, «как вор ночью».

Экс-министр отметил, что ему удалось покинуть страну за несколько часов до вступления в силу указа Зеленского о запрете на выезд. Кулеба добавил, что украинское законодательство не обязывает экс-дипломатов служить в Вооруженных силах Украины в рамках мобилизации. По его словам, запрет на выезд является для него угрозой из-за его преподавательской деятельности в вузах Европы и США.

Депутат Госдумы Светлана Журова заявляла, что слова бывшего главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о бегстве может приоткрыть глаза Западу на то, что на Украине нет никакой демократии.

Ранее Зеленский рассказал о предложениях сбежать с Украины.

Новости Украины
