Еврокомиссия предложила ограничить доступ России к технологиям ИИ и геоданным

Еврокомиссия (ЕК) в рамках 19-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) предлагает ограничить доступ России к технологиям ИИ и геоданным. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, ее цитирует внешнеполитическая служба ЕС.

«Новые санкции также ограничат доступ России к технологиям, включая искусственный интеллект и геопространственные данные, а также к критически важным ресурсам, необходимым для производства оружия. В том числе получаемыми от иностранных поставщиков, включая Китай и Индию», — говорится в заявлении Каллас.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила внести в 19-й пакет санкций в отношении РФ ограничения против российских и иностранных банков. По ее словам, подобный шаг осуществляется с целью «устранения финансовых лазеек», которые Россия якобы «использует для обхода санкций».

Официальный представитель ЕК Паула Пинью сообщала, что Еврокомиссия представит 19-й пакет антироссийских санкций в пятницу, 19 сентября.

