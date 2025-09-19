На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссия предложила ограничить доступ России к технологиям ИИ и геоданным

Каллас: ЕК предложила ограничить доступ России к технологиям ИИ в рамках санкций
true
true
true
close
Carlos Jasso/Reuters

Еврокомиссия (ЕК) в рамках 19-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) предлагает ограничить доступ России к технологиям ИИ и геоданным. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, ее цитирует внешнеполитическая служба ЕС.

«Новые санкции также ограничат доступ России к технологиям, включая искусственный интеллект и геопространственные данные, а также к критически важным ресурсам, необходимым для производства оружия. В том числе получаемыми от иностранных поставщиков, включая Китай и Индию», — говорится в заявлении Каллас.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила внести в 19-й пакет санкций в отношении РФ ограничения против российских и иностранных банков. По ее словам, подобный шаг осуществляется с целью «устранения финансовых лазеек», которые Россия якобы «использует для обхода санкций».

Официальный представитель ЕК Паула Пинью сообщала, что Еврокомиссия представит 19-й пакет антироссийских санкций в пятницу, 19 сентября.

Ранее эксперт сравнил с игрой в горячую картошку разногласия США и ЕС по санкциям.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами