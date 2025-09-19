В ЕК рассказали о предложениях по новым санкциям против России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила внести в 19-й пакет санкций в отношении РФ ограничения против российских и иностранных банков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы вводим запрет на транзакции для дополнительных банков в России и для банков в третьих странах», — сказала фон дер Ляйен в своем обращении.

По ее словам, это делается для «устранения финансовых лазеек», которые Россия якобы «использует для обхода санкций».

Еврокомиссия также объявила о введении санкций против еще 118 судов, которые, по мнению Евросоюза, могли использоваться для транспортировки российской нефти. Кроме того, в рамках 19-го пакета санкций ЕК предложила меры против криптовалютных платформ.

До этого официальный представитель ЕК Паула Пинью сообщила, что Еврокомиссия представит 19-й пакет антироссийских санкций в пятницу, 19 сентября.

Известно, что Евросоюз рассматривал возможность введения полного запрета на въезд российских туристов. Предполагается, что дополнительные ограничения на выдачу туристических виз будут включены в 19-й пакет антироссийских санкций.

Ранее Евросоюз обновил рекорд по импорту российского СПГ.