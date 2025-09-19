На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЕК рассказали о предложениях по новым санкциям против России

ЕК предложила ввести санкции против российских и иностранных банков
true
true
true
close
Florence Lo/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила внести в 19-й пакет санкций в отношении РФ ограничения против российских и иностранных банков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы вводим запрет на транзакции для дополнительных банков в России и для банков в третьих странах», — сказала фон дер Ляйен в своем обращении.

По ее словам, это делается для «устранения финансовых лазеек», которые Россия якобы «использует для обхода санкций».

Еврокомиссия также объявила о введении санкций против еще 118 судов, которые, по мнению Евросоюза, могли использоваться для транспортировки российской нефти. Кроме того, в рамках 19-го пакета санкций ЕК предложила меры против криптовалютных платформ.

До этого официальный представитель ЕК Паула Пинью сообщила, что Еврокомиссия представит 19-й пакет антироссийских санкций в пятницу, 19 сентября.

Известно, что Евросоюз рассматривал возможность введения полного запрета на въезд российских туристов. Предполагается, что дополнительные ограничения на выдачу туристических виз будут включены в 19-й пакет антироссийских санкций.

Ранее Евросоюз обновил рекорд по импорту российского СПГ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами