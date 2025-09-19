На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алексея Песошина переизбрали на пост премьер-министра Татарстана

Госсовет Татарстана утвердил Алексея Песошина на пост премьер-министра
Максим Богодвид/РИА Новости

Государственный совет Татарстана утвердил кандидатуру Алексея Песошина на пост премьер-министра республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Уважаемые депутаты, огромные слова благодарности за вашу поддержку представленной мной кандидатуры. Мною подписан указ о назначении Алексея Валерьевича Песошина премьер-министром Республики Татарстан», — сказал глава Татарстана Рустам Минниханов после голосования.

Минниханов добавил, что Песошин играет ключевую роль в обеспечении стабильности и лидерских позиций республики. Глава Татарстана подчеркнул, что премьер выстроил системную работу по поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей. По его словам, подобные задачи приобрели особое значение в работе правительства.

Песошин возглавляет кабмин Татарстана с 17 апреля 2017 года. До этого он занимал пост первого вице-премьера республики, на который пришел в 2014 году.

Несколькими часами ранее Минниханов подписал указ, в рамках которого Тимур Нагуманов, который ранее был помощником главы Татарстана, был наделен полномочиями сенатора от исполнительной власти региона. Документ вступил в силу со дня подписания.

Ранее в Таиланде назначили нового премьер-министра.

