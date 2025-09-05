В Таиланде назначили нового премьер-министра

Парламент Таиланда утвердил лидера партии «Пхумчайтхаи» Анутхина Чанвиракуна новым премьер-министром страны. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

В публикации говорится, что Чарнвиракул станет 32-м премьер-министром страны. Журналисты отметили, что в пользу кандидата проголосовали 311 человек, а против — 152 парламентария, при этом 27 человек воздержались.

Чанвиракун обошел по голосам Чайкасема Нитисири из партии «Пхыу Тай».

Перед голосованием заместитель спикера Палаты представителей Чайя Промма дал депутатам около часа на обсуждение возможного назначения двух кандидатов на пост премьер-министра.

Чанвиракун сменил на посту бывшего премьер-министра Таиланда Пхетхонгтхан Чинават, которую признали виновной в нарушении конституционной этики 29 августа.

Поводом для отставки и задержания политика стал обнародованный частный телефонный разговор между Чинават и бывшим главой камбоджийского правительства, действующим председателем Сената Камбоджи Хун Сеном. В ходе разговора они обсудили пограничный спор между государствами.

Ранее россиян призвали воздержаться от посещения протестов в Бангкоке.