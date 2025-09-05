На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Таиланде назначили нового премьер-министра

Парламент Таиланда назначил новым премьер-министром Анутхина Чанвиракуна
true
true
true
close
onapalmtree/Shutterstock/FOTODOM

Парламент Таиланда утвердил лидера партии «Пхумчайтхаи» Анутхина Чанвиракуна новым премьер-министром страны. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

В публикации говорится, что Чарнвиракул станет 32-м премьер-министром страны. Журналисты отметили, что в пользу кандидата проголосовали 311 человек, а против — 152 парламентария, при этом 27 человек воздержались.

Чанвиракун обошел по голосам Чайкасема Нитисири из партии «Пхыу Тай».

Перед голосованием заместитель спикера Палаты представителей Чайя Промма дал депутатам около часа на обсуждение возможного назначения двух кандидатов на пост премьер-министра.

Чанвиракун сменил на посту бывшего премьер-министра Таиланда Пхетхонгтхан Чинават, которую признали виновной в нарушении конституционной этики 29 августа.

Поводом для отставки и задержания политика стал обнародованный частный телефонный разговор между Чинават и бывшим главой камбоджийского правительства, действующим председателем Сената Камбоджи Хун Сеном. В ходе разговора они обсудили пограничный спор между государствами.

Ранее россиян призвали воздержаться от посещения протестов в Бангкоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами