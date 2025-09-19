Небензя рассказал о своем отношении к новому председателю ГА ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что новая глава Генассамблеи ООН Анналена Бербок уже «прославилась» своими неуклюжими и оскорбительными заявлениями на посту министра иностранных дел Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что у него нет личного отношения к Бербок, поскольку он с ней не знаком, однако ему так или иначе придется это сделать.

«Хочу я или не хочу — это другой вопрос», — сказал Небензя.

По его словам, Бербок уже оставила заметный след в истории своими неуклюжими заявлениями в качестве министра иностранных дел Германии, которые он охарактеризовал как воинственные, циничные и порой оскорбительные. В качестве примера он привел ее комментарий о «развороте на 360 градусов».

По словам постпреда РФ, один представитель ЕС рассказал ему, что на встрече с европейскими коллегами Бербок назвала своим приоритетом в ООН ограничение времени выступлений стран-членов Генеральной Ассамблеи до трех минут.

16 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с «дьявольской усмешкой» нахождение Бербок на посту председателя Генассамблеи ООН в год 80-летия Победы, поскольку она даже не скрывает того, что ее дед служил Третьему рейху (Гитлеровской Германии), а также заявляет, что «гордится его подвигами».

Ранее Бербок заявила о намерении ООН продолжать работу по разрешению украинского конфликта.