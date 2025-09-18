В ООН заявили о намерении продолжать работу по разрешению украинского конфликта

Председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок заявила, что международная организация по-прежнему привержена усилиям по урегулированию конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас именно тот момент, когда мы хотим подчеркнуть, что мы не только не сдаемся, но и как никогда прежде полны решимости выполнить важнейшую задачу Организации Объединенных Наций — обеспечить мир и безопасность», — сказала Бербок на пресс-конференции.

80-я сессия Генассамблеи ООН стартовала 9 сентября. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, состоится с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.

Состав российской делегации, которую возглавит Лавров, был утвержден в августе президентом Владимиром Путиным. В числе участников — заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, руководители парламентских комитетов по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, а также постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее Трамп выразил уверенность в урегулировании конфликта на Украине.