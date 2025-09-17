Захарова назвала «черную метку» для США

Покушения на американских политиков с помощью снайперской винтовки стали «черной меткой» для Соединенных Штатов. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik» прокомментировала нападение на американского консервативного активиста Чарли Кирка.

Она напомнила, что за всю историю США на многих политических деятелей, в том числе президентов, покушались снайперы с крыши.

«Если мы возьмем снайперский выстрел с крыши, из здания, с высоких этажей – это уже какая-то, чуть ли не, метка… как у бандитов, как у пиратов. <...> В этом смысле для Соединенных Штатов не произошло ничего нового», – сказала Захарова.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кирк не выжил.

Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Молодого человека передал полиции отец, который проработал в полиции 27 лет. Известно, что злоумышленнику не нравились политические взгляды активиста. Свою вину он не признал.

