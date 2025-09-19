На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЕК назвали условие для выплаты репарационного кредита Украиной

Еврокомиссар Домбровскис: Украина вернет кредиты, если Россия выплатит репарации
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил на брифинге в Копенгагене, что Украина должна будет вернуть кредиты Евросоюзу (ЕС), обеспеченные замороженными активами Центробанка РФ, лишь в случае выплаты Россией «репараций». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Домбровскиса, репарационный кредит для Украины будет предоставлен с ограниченными ресурсами и финансироваться за счет остатков наличности в замороженных активах Центробанка России.

«Это не повлияет на требования России к финансовым учреждениям, владеющим этими замороженными активами, которые останутся в полном объеме, но этот кредит будет погашен только в том случае, если Украина получит репарации от России. Таким образом, по сути, возмещение будет произведено авансом», — сказал Еврокомиссар.

До этого газета Financial Times писала, что страны ЕС изучают новый вариант использования замороженных активов России для помощи Украине. Они рассчитывают направить средства, которые перешли в статус денежных остатков в бельгийском депозитарии Euroclear, на покупку европейских беспроцентных облигаций. Речь идет о сумме в €170 млрд.

Агентство Bloomberg утверждало, что Евросоюз может принять окончательное решение по российским замороженным активам на саммите 23-24 октября. Ожидается, что эта тема будет поднята некоторыми министрами финансов ЕС на встрече в Копенгагене.

Ранее ЕС предупредили о последствиях в случае использования замороженных активов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами