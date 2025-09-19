В ЕК назвали условие для выплаты репарационного кредита Украиной

Еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил на брифинге в Копенгагене, что Украина должна будет вернуть кредиты Евросоюзу (ЕС), обеспеченные замороженными активами Центробанка РФ, лишь в случае выплаты Россией «репараций». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Домбровскиса, репарационный кредит для Украины будет предоставлен с ограниченными ресурсами и финансироваться за счет остатков наличности в замороженных активах Центробанка России.

«Это не повлияет на требования России к финансовым учреждениям, владеющим этими замороженными активами, которые останутся в полном объеме, но этот кредит будет погашен только в том случае, если Украина получит репарации от России. Таким образом, по сути, возмещение будет произведено авансом», — сказал Еврокомиссар.

До этого газета Financial Times писала, что страны ЕС изучают новый вариант использования замороженных активов России для помощи Украине. Они рассчитывают направить средства, которые перешли в статус денежных остатков в бельгийском депозитарии Euroclear, на покупку европейских беспроцентных облигаций. Речь идет о сумме в €170 млрд.

Агентство Bloomberg утверждало, что Евросоюз может принять окончательное решение по российским замороженным активам на саммите 23-24 октября. Ожидается, что эта тема будет поднята некоторыми министрами финансов ЕС на встрече в Копенгагене.

Ранее ЕС предупредили о последствиях в случае использования замороженных активов России.