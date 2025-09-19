На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп в пятницу проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином

Bloomberg: Трамп в пятницу поговорит с Си Цзиньпином по TikTok и тарифам
close
Damir Sagolj/Reuters

Президент США в пятницу, 19 сентября, проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу тарифов и судьбе соцсети TikTok в Америке. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Пятничный телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином обещает определить судьбу TikTok и потенциально ослабить торговую напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира», — говорится в сообщении.

Стороны обсудят рамочное соглашение, представленное на этой неделе, о передаче контроля над операциями TikTok в США от его китайской материнской компании ByteDance Ltd. консорциуму американских инвесторов.

Как пишет Bloomberg, разговор лидеров станет первым с июня, поскольку обе страны «находятся в состоянии противостояния из-за торговых ограничений».

16 сентября Трамп подписал указ, которым продлил до 16 декабря 2025 года отсрочку исполнения закона о запрете китайской соцсети TikTok на территории страны.

Ранее глава минфина США рассказал о переговорах с Китаем по TikTok.

