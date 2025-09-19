На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоруссия объявила чешского дипломата персоной нон грата

МИД Белоруссии: чешский дипломат будет выслан в качестве ответной меры
Виктор Толочко/РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии объявило чешского дипломата Томаша Крыла персоной нон грата в качестве ответной меры за высылку сотрудника белорусской дипмиссии в Праге, он должен покинуть республику в течение 72 часов. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Сегодня в министерство иностранных дел Беларуси был вызван исполняющий обязанности главы дипломатической миссии Чехии в Беларуси Томаш Крыл», --говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Крыла в ходе визита уведомили о высылке чешского дипломата (советника), которому надлежит уехать в течение 72 часов. В заявлении сообщается, что решение о высылке посла стало реакцией на аналогичные действия Чехии и Польши.

8 сентября Чехия обвинила белорусского дипломата персоной нон грата и обвинила его в работе на спецслужбы под прикрытием. Позднее власти Польши также решили выслать из страны белорусского дипломата на фоне задержания сотрудниками Агентства внутренней безопасности (АБН) некоего «белорусского агента».

В белорусском МИД осудили этот шаг и охарактеризовали его как необоснованный и политически мотивированный. В заявлении подчеркивалось, что такие действия не способствуют конструктивному взаимодействию и нормализации двусторонних отношений.

Ранее временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД Белоруссии.

