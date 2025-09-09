Польша высылает белорусского дипломата

Власти Польши решили выслать из страны белорусского дипломата на фоне задержания сотрудниками Агентства внутренней безопасности (АБН) некоего «белорусского агента». Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск в социальной сети X.

«Из Польши также будет выслан белорусский дипломат, поддерживающий агрессивные действия белорусских спецслужб по отношению к нашему государству», — заявил Туск.

Польский премьер в своей публикации также рассказал о задержании 8 сентября сотрудниками АБН «белорусского агента».

Польша усилила меры безопасности на фоне приближающихся российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Министр внутренних дел республики Марчин Кервиньский сообщил о временном закрытии границы с Белоруссией.

5 сентября Дональд Туск предупредил об «особых мерах» в отношении соседней Белоруссии. Он предупредил, что учения «Запад-2025» — не просто рутинные тренировки, а потенциальная подготовка к нападению на Польшу.

В свою очередь министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил, что учения носят исключительно оборонительный характер. По его словам, армейские подразделения отработают сценарии отражения возможной агрессии, направленной против Союзного государства.

Ранее белорусского дипломата выслала Чехия.