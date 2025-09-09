На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Польша высылает белорусского дипломата

Польский премьер Туск: власти приняли решение выслать белорусского дипломата
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Власти Польши решили выслать из страны белорусского дипломата на фоне задержания сотрудниками Агентства внутренней безопасности (АБН) некоего «белорусского агента». Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск в социальной сети X.

«Из Польши также будет выслан белорусский дипломат, поддерживающий агрессивные действия белорусских спецслужб по отношению к нашему государству», — заявил Туск.

Польский премьер в своей публикации также рассказал о задержании 8 сентября сотрудниками АБН «белорусского агента».

Польша усилила меры безопасности на фоне приближающихся российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Министр внутренних дел республики Марчин Кервиньский сообщил о временном закрытии границы с Белоруссией.

5 сентября Дональд Туск предупредил об «особых мерах» в отношении соседней Белоруссии. Он предупредил, что учения «Запад-2025» — не просто рутинные тренировки, а потенциальная подготовка к нападению на Польшу.

В свою очередь министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил, что учения носят исключительно оборонительный характер. По его словам, армейские подразделения отработают сценарии отражения возможной агрессии, направленной против Союзного государства.

Ранее белорусского дипломата выслала Чехия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами