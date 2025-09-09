Минск осудил решение Праги объявить персоной нон грата сотрудника посольства

Белоруссия решительно осудила решение Чехии объявить сотрудника белорусского посольства в Праге персоной нон грата и оставляет за собой право на ответные меры. Об этом сообщили в МИД республики, передает ТАСС.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве охарактеризовали этот шаг как необоснованный и политически мотивированный. В заявлении подчеркивается, что такие действия не способствуют конструктивному взаимодействию и нормализации двусторонних отношений.

«Республика Беларусь оставляет за собой право принять ответные меры в соответствии с принципом взаимности и защиты национальных интересов», — отметили в министерстве.

8 сентября Чехия обвинила белорусского дипломата персоной нон грата и обвинила его в работе на спецслужбы под прикрытием. Теперь упомянутый выше сотрудник белорусского посольства обязан покинуть Чехию в течение трех суток.

Ранее сообщалось, что Польша высылает белорусского дипломата.