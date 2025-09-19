На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше нашли предполагаемые обломки ракеты

В Польше в городе Хойны нашли обломки ракеты, использованной для устранения БПЛА
true
true
true
close
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военная жандармерия Польши на своей странице в соцсети X сообщила о проведении спецоперации в городе Хойны Люблинского воеводства на востоке страны, где, по предварительным данным, были обнаружены обломки ракеты, использованной для устранения беспилотника.

В публикации говорится, что на объекте будет проведена тщательная криминалистическая экспертиза.

По информации агентства IAR, обломки нашел владелец поля. Мужчина сразу сообщил о находке полицейским. На место выехали оперативные службы и оцепили территорию.

До этого польский министр внутренних дел страны Марцин Кервиньский заявил, что беспилотники, предположительно принадлежащие России и Белоруссии, в ночь на 18 сентября пытались пересечь границу Польши. По его словам, ситуация на польско-белорусской границе по-прежнему «очень и очень напряженная».

В ночь на 10 сентября Польша сообщила о нарушении воздушного пространства страны более 20 беспилотниками, несколько из них были сбиты. Польский премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО.

Ранее в Польше задержали водителей поездов, перевозивших украинских уклонистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами