В Польше нашли предполагаемые обломки ракеты

В Польше в городе Хойны нашли обломки ракеты, использованной для устранения БПЛА

Военная жандармерия Польши на своей странице в соцсети X сообщила о проведении спецоперации в городе Хойны Люблинского воеводства на востоке страны, где, по предварительным данным, были обнаружены обломки ракеты, использованной для устранения беспилотника.

В публикации говорится, что на объекте будет проведена тщательная криминалистическая экспертиза.

По информации агентства IAR, обломки нашел владелец поля. Мужчина сразу сообщил о находке полицейским. На место выехали оперативные службы и оцепили территорию.

До этого польский министр внутренних дел страны Марцин Кервиньский заявил, что беспилотники, предположительно принадлежащие России и Белоруссии, в ночь на 18 сентября пытались пересечь границу Польши. По его словам, ситуация на польско-белорусской границе по-прежнему «очень и очень напряженная».

В ночь на 10 сентября Польша сообщила о нарушении воздушного пространства страны более 20 беспилотниками, несколько из них были сбиты. Польский премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО.

Ранее в Польше задержали водителей поездов, перевозивших украинских уклонистов.