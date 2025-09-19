В Польше задержаны водители поездов, перевозившие украинских уклонистов

В польском городе Перемышль задержали двух машинистов, которые переправляли за границу скрывающихся от мобилизации украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Бещадского отделения пограничной службы Польши.

По данным следствия, украинские машинисты прятали людей в локомотивах и переправляли их через погранпункт «Медыка» за крупную сумму.

«Задержанные зарабатывали по $10 тысяч США за каждого переправленного через границу человека», — говорится в сообщении.

Пограничники в ходе совместной операции с сотрудниками полиции из Воеводского управления полиции в Жешуве пресекли канал контрабанды. Водителей поездов арестовали и обвинили в организации незаконного пересечения границы польского государства. Отмечается, что задержанные отрицают свою вину.

4 сентября Служба безопасности Украины заявила о задержании восьми лиц, подозреваемых в оказании платных услуг мужчинам призывного возраста с целью уклонения от мобилизации в украинскую армию.

По данным службы, в Киеве была задержана преподавательница одного из столичных университетов, которая оформляла уклонистов на фиктивное обучение в аспирантуре или на работу в определенное учреждение. После зачисления уклоняющиеся от службы ожидали получения отсрочки. Для передачи необходимых документов в военкомат эта преподавательница привлекла знакомого, имевшего связи в военкомате.

Ранее на Украине задержали правоохранителя, за деньги помогавшего уклонистам.