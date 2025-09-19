Профессор Малинен: Сталин не несет вину за начало Второй мировой войны

Союз Советских Социалистических Республик (СССР), в отличие от гитлеровской Германии, всячески пытался предотвратить Вторую мировую войну. Об этом на своей странице в соцсети X заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен.

Эстонский парламентарий Марко Михкельсон 17 сентября написал в соцсети X, что СССР избежал наказания в качестве одного из инициаторов Второй мировой войны.

«Что за чушь собачья. [Иосиф] Сталин делал практически все, чтобы избежать войны, а Гитлер начал планировать захватническую войну еще с момента своего вступления в должность канцлера», — заявил профессор.

Малинен напомнил, что на секретном совещании Генерального штаба Гитлер открыто говорил, что его изначальной целью было начало боевых действий.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что личную роль Сталина в Победе в Великой Отечественной войне нельзя забывать и необходимо постараться деполитизировать. Глава государства отметил, что в стране было много было проблем, связанных с репрессиями, однако этот период истории нельзя выхолащивать. Он подчеркнул, что страна не должна этого забывать.

Ранее Путин указал на отсутствие правды о ВОВ в старых учебниках по истории.