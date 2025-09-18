Путин призвал деполитизировать вклад Сталина в Победу

Личную роль советского лидера Иосифа Сталина в Победе в Великой Отечественной войне нельзя забывать и необходимо постараться деполитизировать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций, передает ТАСС.

«В целом все, что связано с Великой Отечественной войной и с тем, какую роль сыграл Сталин в Победе, надо иметь в виду и постараться это деполитизировать. Много было проблем, связанных с репрессиями, это все понятно. Этого нельзя выхолащивать, и страна не должна этого забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне», — подчеркнул глава государства.

В июле председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение пересмотреть итоги XX съезда КПСС, на котором Никита Хрущев осудил культ личности Сталина.

По его словам, соответствующее решение сформировало негативное отношение к советскому лидеру, который «делал все для победы в Великой Отечественной войне и создания государства». Володин отметил, что после распада СССР начались обвинения, восходящие к риторике того съезда.

Председатель Госдумы призвал «защищать свою историю» и увековечивать имена руководителей и полководцев, которые обеспечили стране Победу.

Ранее Путин указал на отсутствие правды о ВОВ в старых учебниках по истории.