На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин призвал деполитизировать вклад Сталина в Победу

Путин: вклад Сталина в Победу нужно деполитизировать
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Личную роль советского лидера Иосифа Сталина в Победе в Великой Отечественной войне нельзя забывать и необходимо постараться деполитизировать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций, передает ТАСС.

«В целом все, что связано с Великой Отечественной войной и с тем, какую роль сыграл Сталин в Победе, надо иметь в виду и постараться это деполитизировать. Много было проблем, связанных с репрессиями, это все понятно. Этого нельзя выхолащивать, и страна не должна этого забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне», — подчеркнул глава государства.

В июле председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение пересмотреть итоги XX съезда КПСС, на котором Никита Хрущев осудил культ личности Сталина.

По его словам, соответствующее решение сформировало негативное отношение к советскому лидеру, который «делал все для победы в Великой Отечественной войне и создания государства». Володин отметил, что после распада СССР начались обвинения, восходящие к риторике того съезда.

Председатель Госдумы призвал «защищать свою историю» и увековечивать имена руководителей и полководцев, которые обеспечили стране Победу.

Ранее Путин указал на отсутствие правды о ВОВ в старых учебниках по истории.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами