Разведчик Тони Шаффер: Украину ожидает крах уже к концу года

К январю 2026 года можно ожидать крах Украины. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Как долго они смогут продержаться? <…> Я думаю, что к январю мы станем свидетелями полного краха украинского государства», — подчеркнул он.

По мнению разведчика, Россия в сложившихся условиях способна вести боевые действия дольше Украины.

До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что слова спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о том, что Россия якобы «терпит поражение» на Украине, не выдерживает никакой критики.

Келлог 15 сентября заявил, что, если бы Россия одерживала победу в украинском конфликте, ее войска уже находились бы в Киеве и Одессе, а правительство страны было бы смещено.

Ранее в США заявили, что Путин «тычет большим пальцем в глаз НАТО».