На Украине раскрыли объем теневой экономики республики

Глава БЭБ Цивинский: объем теневой экономики Украины составляет $14–24 млрд
Darrin Zammit Lupi/Reuters

Объем теневой экономики Украины составляет примерно $14–24 млрд. Об этом заявил директор украинского Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цивинский в интервью агентству Reuters.

«Объем теневой экономики Украины находится в диапазоне от $14,5 млрд до $24 млрд», — сказал глава БЭБ.

По данным агентства, к концу 2025 года ВВП Украины может составить около $205 млрд.

18 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что власти республики в 2026 году планируют направить 50% бюджета на закупку и производство вооружений. По ее словам, приоритеты правительства на следующий год: оборона и сохранность; евроинтеграция; антикоррупция; благополучие; ветеранская политика; макрофинансы и реформы; бизнес; здоровье и спорт; образование и наука; восстановление; культура; зимняя стабильность.

25 августа данные министерства финансов Украины показали, что государственный долг республики к июню 2025 года значительно вырос и достиг практически 100% ВВП. При этом внешние обязательства составили $138,7 млрд, а внутренние — $46,14 млрд.

Ранее Зеленский попросил союзников помогать Украине по новой схеме.

