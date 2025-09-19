Захарова прокомментировала информацию о недвижимости Умерова в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о восьми элитных домах в США, принадлежащих семье секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, бывшего министра обороны страны Рустема Умерова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее мнению, «нормально наклянчили на «защиту Европы от агрессора».

Накануне в украинском Центре противодействия коррупции (ЦПК) сообщили, что родственникам Умерова принадлежат квартиры и виллы в Соединенных Штатах.

По данным общественной организации, у семьи Умерова есть четыре виллы рядом с Майами, одна квартира в Нью-Йорке и три — во Флориде. Отмечается, что часть объектов родственники экс-министра арендуют, а частью — владеют напрямую.

Кроме того, на одну из вилл зарегистрирована компания, от которой Лейла Умерова, жена секретаря СНБО, ежегодно получает порядка $24 тысяч.

В январе ЦПК сообщал, что в отношении Умерова якобы возбудили уголовное дело. По данным организации, в его действиях усмотрели преступление по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины «Злоупотребление властью или служебным положением».

Ранее в США вынесли приговор экс-командующему ВМС, пойманному на взятке.