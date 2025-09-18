На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Служба госбезопасности Латвии отрицает задержание Росликова

LETA: служба госбезопасности Латвии сообщила об обыске Росликова
Telegram-канал «Росликов»

Служба госбезопасности Латвии отрицает задержание экс-депутата латвийского парламента и депутата Рижской думы от партии «Стабильность!» Алексея Росликова. Об этом сообщает агентство LETA.

«Служба государственной безопасности обыскала депутата Рижской думы Алексея Росликова и его автомобиль в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Росликов не задержан. СГБ воздерживается от дальнейших комментариев», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что в соответствии с УПК Латвии лицо может быть подвергнуто обыску в случае, если есть основания полагать, что в одежде, вещах, находящихся при человеке или на его теле, находятся предметы или документы, имеющие значение для уголовного процесса.

5 июня Росликов на заседании Сейма, где обсуждалась декларация «Об устранении лингвистических последствий» проводившейся в годы СССР в Латвии «русификации», выступил против документа и поддержал русских.

9 июня Служба госбезопасности Латвии завела на него уголовное дело по подозрению в содействии России. Помимо этого, политика обвинили в «действиях против Республики и разжигании национальной ненависти и вражды», после чего парламентария задержали, а затем отпустили.

Однако 18 сентября Росликова снова задержали, соответствующая публикация появилась в Telegram-канале депутата Парламента.

Ранее в Латвии решили отказаться от русского языка как второго иностранного в школах.

