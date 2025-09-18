Латвийская полиция вновь задержала депутата парламента страны Алексея Росликова, возглавляющего партию «Стабильность» и прославившегося словами в защиту русскоязычного населения республики. Информация об этом появилась в Telegram-канале Росликова.

«Алексея задержали снова! Другой информации пока нет! Мы с нашим лидером!» — говорится в сообщении.

5 июня Росликов на заседании сейма, где обсуждалась декларация «Об устранении лингвистических последствий» проводившейся в годы СССР в Латвии «русификации», выступил против документа и поддержал русских.

9 июня Служба госбезопасности Латвии завела на него уголовное дело по подозрению в содействии России в «действиях против республики и разжигании национальной ненависти и вражды», после чего парламентария задержали, а затем отпустили.

Ранее Литва лишила поэта Юрия Кобрина высшей награды за попытку поддержать культуру России.