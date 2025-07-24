Володин назвал правильным решение пересмотреть доклад Хрущева о Сталине

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поддержал решение КПРФ пересмотреть итоги XX съезда КПСС, на котором Никита Хрущев осудил культ личности Сталина. Его слова приводит ТАСС.

«Очень правильным было решение пересмотреть решение XX съезда», — сказал он.

Володин отметил, что соответствующее решение сформировало негативное отношение к советскому лидеру, который, подчеркнул он, «делал все для победы в Великой Отечественной войне и создания государства».

Председатель Госдумы подчеркнул, что после распада Советского Союза начались обвинения, восходящие к риторике того съезда.

Володин призвал «защищать свою историю» и увековечивать имена руководителей и полководцев, которые обеспечили стране Победу.

6 июля съезд КПРФ принял резолюцию о признании ошибочным доклада Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина на XX съезде КПСС.

25 февраля 1956 года Никита Хрущев выступил с закрытым докладом на XX съезде КПСС, где раскритиковал политику Сталина. Он подверг критике репрессии, нарушение принципа коллегиальности при принятии важных решений, депортацию народов, создание культа личности Сталина.

Ранее в Москве на станцию метро «Таганская» вернули барельеф со Сталиным.