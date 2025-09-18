На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минфин предложил снизить ставку по семейной ипотеке

Минфин предложил механизм снижения ипотечной ставки при росте числа детей
Ставку по семейной ипотеке нужно снижать при появлении большего количества детей. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков, пишет ТАСС.

«Мы сейчас эту работу ведем, понимаем, что есть запрос на то, чтобы семейная ипотека была более направлена на демографическое стимулирование, чтобы она была более адресной», — сказал он.

Одним из ключевых направлений по данному вопросу является предложение более разнообразных ставок по семейной ипотеке. Так, рассматривается возможность предоставить более льготную процентную ставку семьям с большим количеством детей.

Недавнее исследование Lеvel Group показало, что быстрее всего получается накопить деньги на первоначальный взнос по ипотеке представителям IT-сферы — сотрудникам крупных IT-компаний, программистам и аналитикам.

В свою очередь результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co и «СберСтрахования жизни» показали, что более половины россиян (55%) готовы откладывать до 30 тыс. рублей в месяц на первый взнос по ипотеке.

Ранее стало известно, сколько бывших супругов живут вместе из-за ипотеки.

