Немецкий политолог Александр Рар в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о невозможности хорошего будущего для ФРГ без евреев. По мнению эксперта, немецкие элиты испытывают чувство вины перед евреями в большей степени, нежели перед народами СССР.

«Все политики ФРГ придерживаются правила никогда ничего плохого не говорить о евреях, каяться в совершенных против народа злодеяниях. Преклонение перед Израилем — в генах каждого члена немецкой правящей элиты. Без этого в стране просто невозможно построить карьеру», — отметил Рар.

Более того, это одно из требований США и стран Европы. Немцам сплошь и рядом напоминают, что их «вернули» в европейскую семью только из-за покаяния за грехи, совершенные третьим рейхом.

Он также обратил внимание, что в школах и университетах Европы с давнего времени рассказывают об ужасах Холокоста. Однако, по его словам, об убитых советских гражданах в военные годы вспоминать там не принято.

18 сентября Мерц высказал осуждение критики Израиля и подчеркнул, что без евреев у страны не может быть благополучного будущего.

В ходе своего выступления на мероприятии, организованном Центральным советом евреев, Мерц отметил, что ФРГ «была бы навсегда уничтожена» без еврейской жизни и культуры внутри страны.

10 сентября немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала правительство Германии осудить удар израильской армии по Катару и запретить поставки оружия Тель-Авиву. Она также заявила, что ФРГ должна признать Палестину как суверенное государство.

Ранее в Германии произошел скандал из-за связанного с нацистами куплета песни.