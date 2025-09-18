Путин оценил возможность рецессии в России

Президент России Владимир Путин заявил, что говорить о рецессии в российской экономике преждевременно. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что все-таки до рецессии еще далеко, и рынок труда об этом говорит», — сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

Российский лидер отметил, что в стране установился исторический минимум безработицы в два с небольшим процента. По его словам, это один из ключевых показателей экономики и демонстрация отсутствия рецессии.

18 сентября в Ново-Огарево прошла встреча Путина с лидерами фракций Государственной думы.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, во встрече приняли участие Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия — За правду») и Алексей Нечаев («Новые люди»). После общей дискуссии, как сообщалось, президент планировал провести индивидуальные переговоры с каждым из руководителей фракций.

Ранее Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в экономике РФ.