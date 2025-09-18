На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зюганов рассказал Путину о новом сорте пшеницы – «Зюгановке»

Зюганов заявил Путину о новом сорте пшеницы, ее назвали «Зюгановкой»
true
true
true
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал президенту России Владимиру Путину о новом сорте пшеницы, названной «Зюгановкой». Слова политика приводит РИА Новости.

«Мы все делаем для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность… Мы проблему эту сейчас реализуем в целом ряде народных предприятий у меня на родине. Можете меня поздравить: мы там вырастили пшеницу, назвали ее, к моему удовольствию, «зюгановка». Она в этом году дала мировой рекорд», — подчеркнул он.

Как добавил Зюганов урожай такой пшеницы составил 185 центнеров с гектара.

15 сентября агентство Reuters писало о том, что во внешней торговле России впервые с 1990-х годов снова начали применяться бартерные механизмы: в частности, российские компании обменивают пшеницу на китайские автомобили, а семена льна — на строительные материалы.

По словам секретаря Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Максима Спасского, рост бартера — признак дедолларизации, санкционного давления и проблем с ликвидностью у партнеров. Он считает вероятным, что объемы бартера будут расти и дальше.

Ранее эксперт рассказал о зависимости российской экономики от экспорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами