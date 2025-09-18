Зюганов рассказал Путину о новом сорте пшеницы – «Зюгановке»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал президенту России Владимиру Путину о новом сорте пшеницы, названной «Зюгановкой». Слова политика приводит РИА Новости.

«Мы все делаем для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность… Мы проблему эту сейчас реализуем в целом ряде народных предприятий у меня на родине. Можете меня поздравить: мы там вырастили пшеницу, назвали ее, к моему удовольствию, «зюгановка». Она в этом году дала мировой рекорд», — подчеркнул он.

Как добавил Зюганов урожай такой пшеницы составил 185 центнеров с гектара.

15 сентября агентство Reuters писало о том, что во внешней торговле России впервые с 1990-х годов снова начали применяться бартерные механизмы: в частности, российские компании обменивают пшеницу на китайские автомобили, а семена льна — на строительные материалы.

По словам секретаря Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Максима Спасского, рост бартера — признак дедолларизации, санкционного давления и проблем с ликвидностью у партнеров. Он считает вероятным, что объемы бартера будут расти и дальше.

