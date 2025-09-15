На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ указали на возрождение бартера во внешней торговле России

Reuters: Россия возрождает бартерную торговлю, чтобы обойти западные санкции
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Во внешней торговле России впервые с 1990-х годов снова начали применяться бартерные механизмы: в частности, российские компании обменивают пшеницу на китайские автомобили, а семена льна — на строительные материалы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники и аналитиков.

Согласно материалу агентства, США, страны Европы и их союзники с 2014 года ввели против России свыше 25 тысяч различных санкций с целью ослабления экономики РФ. Кроме того, Вашингтон ввел пошлины в отношении Индии из-за закупок Нью-Дели российской нефти.

По данным Reuters, часть ограничений, включая отключение российских банков от системы SWIFT, усилила опасения торговых партнеров РФ по поводу возможного попадания под вторичные санкции. Российские власти считают западные ограничения незаконными.

По словам источника Reuters на платежном рынке, китайские банки опасаются попадания в санкционные списки, поэтому не принимают деньги из России.
Агентство отмечает, что именно такие опасения могут быть одной из причин появления бартерных схем во внешней торговле, которые значительно сложнее отследить.

Агентство пишет минимум о восьми бартерных сделках с участием российских и зарубежных компаний. По данным Reuters, одна из таких схем предполагала обмен китайских автомобилей на российскую пшеницу. Отмечается, что инициатором сделки выступила китайская сторона: транспортные средства были оплачены в юанях, а пшеница — в рублях, после чего стороны провели взаимный обмен.

Другие сделки, по информации Reuters, касались поставок из Китая бытовой техники и строительных материалов в обмен на российские семена льна. Некоторые операции, как утверждает агентство, позволили импортировать в Россию западную технику. Также упоминается предоставление китайскими компаниями услуг в обмен на сырьё, а одна из сделок, как утверждают журналисты, была заключена с Пакистаном.

По словам секретаря Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Максима Спасского, рост бартера — признак дедолларизации, санкционного давления и проблем с ликвидностью у партнеров. Он считает вероятным, что объемы бартера будут расти и дальше.

В Федеральной таможенной службе России заявили Reuters, что бартерные операции проводятся с разными странами и охватывают широкий спектр товаров, однако их количество остается незначительным по сравнению с общим объемом внешнеторговых контрактов.

