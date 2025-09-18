Эстония хочет лишить финансирования частные школы с обучением на русском

Министр Каллас: Эстония лишит денег частные школы, где преподают на русском

Эстония хочет отказаться от выделения денежных средств частным школам с обучением на русском языке. Об этом заявила министр образования страны Кристина Каллас, передает гостелерадио ERR.

«Я инициировала изменение закона о частных школах, чтобы государственное финансирование предоставлялось только для частных школ на эстонском языке», — сказала она.

Как отметила Каллас, в парламенте нет большинства за «любое предложение о возврате к русскоязычному обучению».

В сентябре с фасада здания Русского театра в Таллине сняли вывеску в связи с переименованием учреждения.

Теперь на здании появилась новая вывеска — «Театр Сюдалинна». Разрешение на ее установку было получено отделом городского хозяйства Департамента муниципального имущества Таллина.

Летом 2025 года властями Эстонии было принято решение о переименовании Русского театра в «Театр Сюдалинна». Тогда же министерство культуры страны приняло решение о сокращении финансирования театра на 15,5% в 2026 году.

Ранее мэр Таллина обвинил Эстонию в попытке уничтожить Русский театр.