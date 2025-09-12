Мэр Таллина обвинил Эстонию в попытке уничтожить Русский театр

Мэр Таллина Евгений Осиновский обвинил власти Эстонии в попытке уничтожить Театр Сюдалинна (ранее — Русский театр). Его выступление в эстонской прессе цитирует ТАСС.

Осиновский осудил недавнее решение министерства культуры республики сократить финансирование театра на 15,5% в 2026 году. После этого восемь актеров и более 10 десяти сотрудников администрации театра были уволены.

«Можно было бы найти разные выходы из ситуации, но выбранный путь — уволить именно этих артистов из труппы, насчитывающей 34 человека, чье мастерство годами наполняло зал зрителями, — мне абсолютно непонятен. Для меня это выглядит как сознательная попытка государства уничтожить Русский театр», — сказал он.

Русский театр был основан в Таллине в 1948 году. Это единственный в Эстонии профессиональный театром, ставящий спектакли на русском языке.

Неофициально Русский театр Эстонии сменил название на Театр Сюдалинна (в переводе с эстонского «Сердце города») 10 июня 2025 года, в июле название изменили и в документации. Директор театра Аннели Пяйв заявляла, что в репертуаре театра по-прежнему останутся произведения русских классиков.

