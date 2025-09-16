В Таллине со здания Русского театра сняли вывеску

С фасада здания Русского театра в Таллине сняли вывеску в связи с переименованием учреждения. Об этом сообщил Telegram-канал эстонского гостелерадио ERR.

Теперь на здании появилась новая вывеска — «Театр Сюдалинна». Разрешение на ее установку было получено отделом городского хозяйства Департамента муниципального имущества Таллина.

Летом 2025 года властями Эстонии было принято решение о переименовании Русского театра в «Театр Сюдалинна». Тогда же министерство культуры страны приняло решение о сокращении финансирования театра на 15,5% в 2026 году.

Актриса и представитель Союза актеров Эстонии Анна Сергеева ранее заявляла в интервью ERR, что в театре пытаются сохранить рабочую атмосферу, однако все равно возникает тревожность и неуверенность в завтрашнем дне.

Русский театр был основан в 1948 году и является единственным в балтийской республике профессиональным театром, который ставит спектакли на русском языке.

Ранее мэр Таллина обвинил Эстонию в попытке уничтожить Русский театр.