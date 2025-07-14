Русский театр в Таллине переименовали

Русский театр в Таллине получил название Театр Сюдалинна. Соответствующий указ подписала министр культуры Эстонии Хейди Пурга, передает эстонское агентство ERR.

Новое название театра означает «Сердце города».

«Вместе с изменением наименования утверждена и новая редакция устава учреждения», — сообщили эстонские журналисты.

Театр остается единственным действующим учреждением в стране, в котором идут спектакли на русском языке. Директор театра Аннели Пяйв заявляла, что в репертуаре театра по-прежнему останутся произведения русских классиков.

Неофициально Русский театр Эстонии сменил название на Театр Сюдалинна еще 10 июня 2025 года.

По словам худрука театра Дмитрия Петренко, одной из причин смены названия стало стремление к тому, чтобы заинтересовывать не только русскоязычных зрителей. Он предположил, что новый формат будет привлекать местную эстоноязычную публику. Петренко отметил, что в Таллине проживают около 150 тыс. русскоязычных жителей, но большинство из них не ходят в театр.

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