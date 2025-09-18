Журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничениями

Журналисты пула Лаврова на ГА ООН не смогут отдаляться от центра Нью-Йорка

Журналисты, которые отправятся с главой МИД России Сергеем Лавровым на Генассамблею (ГА) ООН, получили визы США формата C2. Об этом сообщает ТАСС.

Такой документ позволяет совершать поездки в Соединенные Штаты с ограничениями. Так, обладателям такой визы разрешено находиться на расстоянии не более 25 миль (40 км) от центра Нью-Йорка.

Корреспонденты, сопровождающие Лаврова, по прибытии должны будут совершить «немедленный и непрерывный» транзит в штаб-квартиру ООН. Посещать при этом другие штаты журналистам запрещено.

Состав российской делегации, которую возглавит Лавров, был утвержден в августе президентом Владимиром Путиным. В числе участников — заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, руководители парламентских комитетов по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, а также постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

80-я сессия ГА ООН стартует в сентябре 2025 года в Нью-Йорке. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, пройдет в конце сентября. В рамках празднования 80-летия ООН запланировано проведение различных мероприятий и выставок.

Ранее в МИД РФ ответили на вопрос о возможной встрече Лаврова и Рубио на Генассамблее ООН.