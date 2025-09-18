На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничениями

Журналисты пула Лаврова на ГА ООН не смогут отдаляться от центра Нью-Йорка
true
true
true
close
Carlo Allegri/Reuters

Журналисты, которые отправятся с главой МИД России Сергеем Лавровым на Генассамблею (ГА) ООН, получили визы США формата C2. Об этом сообщает ТАСС.

Такой документ позволяет совершать поездки в Соединенные Штаты с ограничениями. Так, обладателям такой визы разрешено находиться на расстоянии не более 25 миль (40 км) от центра Нью-Йорка.

Корреспонденты, сопровождающие Лаврова, по прибытии должны будут совершить «немедленный и непрерывный» транзит в штаб-квартиру ООН. Посещать при этом другие штаты журналистам запрещено.

Состав российской делегации, которую возглавит Лавров, был утвержден в августе президентом Владимиром Путиным. В числе участников — заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, руководители парламентских комитетов по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, а также постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

80-я сессия ГА ООН стартует в сентябре 2025 года в Нью-Йорке. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, пройдет в конце сентября. В рамках празднования 80-летия ООН запланировано проведение различных мероприятий и выставок.

Ранее в МИД РФ ответили на вопрос о возможной встрече Лаврова и Рубио на Генассамблее ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами