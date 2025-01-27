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В России призвали принять меры против экс-президента Грузии Зурабишвили

Сенатор Джабаров призвал власти Грузии запретить Зурабишвили въезд в страну
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Mindaugas Kulbis/AP

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили рассматривает свою страну как площадку для реализации интересов западных спецслужб, и власти Грузии должны запретить ей въезд. Об этом в своем Telegram-канале заявил Владимир Джабаров, первый зампред международного комитета Совфеда.

«Грузинским властям необходимо решить вопрос с бывшим руководителем, чтобы завоевать уважение народа. Им следует закрыть ей доступ в страну или разместить рядом с Михаилом Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме. В противном случае Зурабишвили будет продолжать обращаться к европейским инстанциям и жаловаться на (предполагаемую — ред.) оккупацию Грузии Россией», — написал он.

27 января издание The Hill писало, что Зурабишвили, находящаяся в Соединенных Штатах, использует личные связи, чтобы призвать «сильную Америку» Дональда Трампа защитить республику от России. Ее идея заключается в том, что США должны оказать давление на Россию, которая якобы использует Грузию «как игровую площадку», отмечается в материале.

Ранее премьер Грузии призвал положить конец «либеральному фашизму».

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