Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили рассматривает свою страну как площадку для реализации интересов западных спецслужб, и власти Грузии должны запретить ей въезд. Об этом в своем Telegram-канале заявил Владимир Джабаров, первый зампред международного комитета Совфеда.

«Грузинским властям необходимо решить вопрос с бывшим руководителем, чтобы завоевать уважение народа. Им следует закрыть ей доступ в страну или разместить рядом с Михаилом Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме. В противном случае Зурабишвили будет продолжать обращаться к европейским инстанциям и жаловаться на (предполагаемую — ред.) оккупацию Грузии Россией», — написал он.

27 января издание The Hill писало, что Зурабишвили, находящаяся в Соединенных Штатах, использует личные связи, чтобы призвать «сильную Америку» Дональда Трампа защитить республику от России. Ее идея заключается в том, что США должны оказать давление на Россию, которая якобы использует Грузию «как игровую площадку», отмечается в материале.

Ранее премьер Грузии призвал положить конец «либеральному фашизму».