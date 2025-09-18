AFP: Израиль и Сирия заключат соглашение в сфере безопасности до конца 2025 года

Израиль и Сирия подпишут ряд соглашений в военной сфере до конца 2025 года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на AFP.

«В переговорах с Израилем наблюдается прогресс. До конца года будет достигнуто несколько соглашений, в первую очередь в военной сфере и сфере безопасности», — говорится в сообщении.

Информации о предмете договоренностей на данный момент нет.

Недавно издание Axios сообщило, что Израиль представил Сирии предложение о новом соглашении в области безопасности, которое будет основано на израильско-египетском мирном соглашении 1979 года.

6 сентября стало известно, что механизированный патруль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) зачистил от радикалов населенные пункты Бир-Аджам и Брейга на юге Сирии. Зачистка поселков проходила под прикрытием израильских БПЛА. Израиль регулярно отправляет десант в Сирию, при этом неоднократно задерживались местные жители.

Ранее сообщалось, что Сирия просит Россию возобновить военные патрули на юге для сдерживания Израиля.